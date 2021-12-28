28 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Jordi Alba corona virüsüne yakalandı!

Barça’da bir Covid şoku daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da, Covid-19'a yakalanan futbolcuların sayısı 3'e çıktı. Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

La Liga ekibi Barcelona'da yeni tip corona virüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.

Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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