27 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de Covid-19 vakalarında rekor artış!

Premier Lig’de Covid-19 vakalarında rekor artış!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2021

İngiltere Premier Lig'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarında rekor artış yaşanıyor. Ada'da son 1 haftada 103 kişide Covid-19 tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Newcastle United-Manchester United maçı ne zaman? Newcastle United-Manchester United maçı ne zaman?
Gol düellosunda kazanan M.City! Gol düellosunda kazanan M.City!
Chelsea deplasmanda galip! Chelsea deplasmanda galip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör