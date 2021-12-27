İngiltere Premier Lig'de Covid-19 vakalarında rekor artış!

İngiltere Premier Lig'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarında rekor artış yaşanıyor. Ada'da son 1 haftada 103 kişide Covid-19 tespit edildi.

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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