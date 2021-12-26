26 Aralık 2021, Pazar

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Tottenham - Crystal Palace maçı CANLI YAYIN

Tottenham - Crystal Palace | CANLI
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Tottenham - Crystal Palace maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Tottenham - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Tanganga, Regulion, Skipp, Hojbjerg, Lucas, Son, Kane.

Crystal Palace: Butland, Ward, Tomkins, Andersen, Mitchell, Kouyate, Hughes, Gallagher, Edouard, Zaha, Ayew.

ASpor CANLI YAYIN

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Crystal Palace maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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