Tottenham - Crystal Palace maçı CANLI YAYIN
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Tottenham - Crystal Palace maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Tottenham - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Tanganga, Regulion, Skipp, Hojbjerg, Lucas, Son, Kane.
Crystal Palace: Butland, Ward, Tomkins, Andersen, Mitchell, Kouyate, Hughes, Gallagher, Edouard, Zaha, Ayew.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Crystal Palace maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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