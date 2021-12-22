23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 0-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Chelsea 2 golle turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Chelsea, Brentford'a konuk oldu. Zorlu mücadelede gülen taraf, 2-0'lık skorla Chelsea oldu. Chelsea'nin golleri 80' Jansson (K.K.), 85' Jorginho'dan (P) geldi.

Chelsea, İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Brentford'a konuk oldu. Müsabaka, mavililerin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Chelsea'nin golleri 80' Jansson (K.K.), 85' Jorginho'dan (P) geldi.

İngiliz devi bu sonuçla üst tura yükseldi.

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