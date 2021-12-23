İtalya Serie B'ye Covid-19 engeli!
İtalya Serie B'de oynanacak 19. ve 20. hafta karşılaşmaları, takımlarda artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20'inci hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.
Söz konusu karşılaşmaların ocak ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.
Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda Covid-19 vakası olduğunu yazdı.
Son haftalarda Covid-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.
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