26 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-3 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chelsea deplasmanda galip!

Chelsea deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Aston Villa sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu. Mücadeleyi 'Maviler' 3-1 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. ve 90+3. dakikalarda penaltılardan Jorginho, 56'da ise Romelu Lukaku kaydetti. Ev sahibinin tek golü 28. dakikada Reece James'ten (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea 41 puana yükselirken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Aston Villa deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Chelsea ise Brighton'u ağırlayacak.

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