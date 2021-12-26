Tottenham 3-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tottenham 3 puanı 3 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham 3-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Harry Kane, 34'te Lucas Moura ve 74'te ise Heung-Min Son kaydetti. Ayrıca konuk takımda Zaha 37. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Tottenham yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 29 puana yükseldi. Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Tottenham deplasmanda Southampton'la karşılaşacak. Crystal Palace ise Norwich City'i konuk edecek.

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