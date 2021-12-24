Buffon'dan flaş Cristiano Ronaldo sözleri!

İtalya futbolunun ve Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş açıklamalar geldi. Deneyimli file bekçisi, "Ronaldo ile iki yıl oynadım ve onunla çok iyi anlaştım. Ama onun gelişiyle Juventus'un DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İtalya ekiplerinden Parma'da forma giyen Gianluigi Buffon, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buffon yaptığı açıklamada, "Gelecekte Meksika veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir deneyim yaşamak istiyorum." dedi.

İtalyan kaleci, kariyerinde bugüne kadar hiç gerçekleştiremediği Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalini de dile getirerek, "Bence bu hedefi düşünmeseydim daha az rekabetçi olurdum, bu yüzden bu beni daha da yukarı taşıdı." ifadelerini kullandı.

Beğendiği en iyi kalecileri de belirten Buffon, "Ter Stegen, Oblak, Navas, Neuer, Courtois ve Donnarumma'yı aynı kefeye koyabilirim. Ama Donnarumma'nın gelmiş geçmiş en iyi kaleci olma potansiyeli var." açıklamasını yaptı.

"JUVE, RONALDO İLE DNA'SINI KAYBETTTİ"

Cristiano Ronaldo'nun Juventus yıllarına da değinen tecrübeli kaleci, "Ronaldo ile iki yıl oynadım ve onunla çok iyi anlaştım. Ama onun gelişiyle Juventus'un DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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