25 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah'a İngiliz ekibi tarihte görülmemiş bir teklif sunacak. İşte detaylar...

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Liverpool'da Mohamed Salah konusundaki belirsizlik devam ederken Merseyside ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

BARCELONA İDDİALARI SONRASI KONUŞMUŞTU
Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında Mısır basınına geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Salah, "Xavi'nin beni takımında istediği ile ilgili söylenenleri okudum.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

KLOPP'TAN YÖNETİME MESAJ
2023 yılında sözleşmesi bitecek olması sebebiyle uzun süredir geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılan Salah için Liverpool'un menajeri Klopp, yönetme mesaj göndermişti.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

Alman teknik adam "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil" şeklinde açıklama yapmıştı.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

TARİHİN EN İYİ MAAŞI
Bu gelişmelere karşın Salah konusunda belirsizlik devam ederken Liverpool, yıldız oyuncu takımda tutmak adına önemli bir hamle yaptı.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

ESPN'in haberine göre; Liverpool, Mısırlı futbolcuya Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etti.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

Haberde; Salah'ın, teklifi kabul etmesi halinde lig tarihinde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olacağı belirtildi.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

17 MİLYON EUROLUK ZAM
2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin euro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Liverpool’dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...

MANE İÇİN AYRILIK SİNYALİ
Liverpool'un Salah'a bu maaşı ödemesi halinde yine 2023'te kontratı bitecek olan Mane'nin şartlarını karşılamakta zorlanacağı vurgulandı. 2016 yılından beri Premier Lig ekibinde forma giyen Senegalli yıldız için Real Madrid'in devreye girebileceği konuşuluyor.

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