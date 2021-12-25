Liverpool'dan görülmemiş teklif! Mohamed Salah...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah'a İngiliz ekibi tarihte görülmemiş bir teklif sunacak. İşte detaylar...
Liverpool'da Mohamed Salah konusundaki belirsizlik devam ederken Merseyside ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Alman teknik adam "Sizin finansal değeriniz takımın size verdiği değeri ve sizi takıma tutmak için neler yapabileceğini gösterir. Ama tüm karar sadece finansal detaylara bağlı değil" şeklinde açıklama yapmıştı.
TARİHİN EN İYİ MAAŞI
Bu gelişmelere karşın Salah konusunda belirsizlik devam ederken Liverpool, yıldız oyuncu takımda tutmak adına önemli bir hamle yaptı.
ESPN'in haberine göre; Liverpool, Mısırlı futbolcuya Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etti.
Haberde; Salah'ın, teklifi kabul etmesi halinde lig tarihinde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olacağı belirtildi.
17 MİLYON EUROLUK ZAM
2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin euro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.
Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.
MANE İÇİN AYRILIK SİNYALİ
Liverpool'un Salah'a bu maaşı ödemesi halinde yine 2023'te kontratı bitecek olan Mane'nin şartlarını karşılamakta zorlanacağı vurgulandı. 2016 yılından beri Premier Lig ekibinde forma giyen Senegalli yıldız için Real Madrid'in devreye girebileceği konuşuluyor.
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