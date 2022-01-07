08 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı! Bordeaux 0-1 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cengiz attı Marsilya kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yla karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 38. dakikada kaydettiği golle Marsilya rakibini 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yla karşı karşıya geldi.

Stade Matmut-Atlantique'te oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

Maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren tek golü 38. dakikada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Cengiz Ünder'in bu golü, Marsilya'ya Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyet getirerek tarihe geçti.

Bu sonucun ardından Marsilya 36 puana yükselerek ikinci sıraya adını yazdırdı. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.
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