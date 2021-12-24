24 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele hastaneden taburcu edildi!

Pele hastaneden taburcu edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kolon bölgesindeki tümör nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pele taburcu edildi ve tedavisinin evde devam edeceğine karar verildi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kolon bölgesindeki tümör tedavisine evde devam edilecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinden yapılan açıklamada, 8 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki eski yıldız futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

Pele'nin kolon tümörü tedavisine, evinde devam edileceği de vurgulandı. Brezilyalı yıldız ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni yıla evinde ailesiyle girmek istediğini ifade etti.

Son yıllarda üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Pele, sağ kolonunda şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine, aynı hastanede eylül ayında başarılı bir operasyon geçirmiş ve taburcu edilmişti. Hastaneden o dönem yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde Pele'ye uygulanan kemoterapinin devam edeceği belirtilmişti.

Pele, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

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