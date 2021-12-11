11 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Robin van Persie ile Timo Werner benzetmesine van der Vaart'tan sert tepki! "Burayı terk ederim"

Van Persie-Werner benzetmesine sert tepki! Burayı terk ederim
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Zenit arasında oynanan karşılaşma sonrası Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart'tan flaş bir çıkış geldi. Ziggo Sport'ta yorumcular, Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Robin van Persie'yi, Chelsea'nin Alman forveti Timo Werner'e benzetti. Van der Vaart stüdyoda yaşanan bu diyalog sonrası eski takım arkadaşı van Persie'ye sahip çıktı. Van Persie'nin Timo Werner ile kıyaslanmasına daha fazla dayanamadığını belirten Hollandalı, "Bir kez daha bu karşılaştırma yapılırsa burayı terk edeceğim" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin Zenit ile oynadığı maçın ardından Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart'ın da yer aldığı televizyon programında ilginç bir diyalog yaşandı.

Ziggo Sport'ta yorumcular, Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner'i Robin van Persie'ye benzetirken Van der Vaart stüdyoda eski takım arkadaşına sahip çıktı.

VAN DER VAART: BURAYI TERK EDERİM
Van Persie'nin Timo Werner ile kıyaslanmasına daha fazla dayanamayan Hollandalı, "Timo Werner'i Van Persie ile bir kez daha karşılaştırırsanız şimdi burayı terk edeceğim" dedi.

Timo Werner'i eleştiren Van der Vaart'ın hedefinde daha önce de Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire vardı.

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