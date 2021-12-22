23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-1 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham West Ham’ı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Tottenham, West Ham'ı konuk etti. Mücadele Tottenham'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Tottenham, West Ham'ı konuk etti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Tottenham'ın golleri 29' Bergwijn, 34' Moura'dan geldi. West Ham ise 32'de Bowen ile golü buldu.

Bu sonuçla Tottenham, bir üst tura çıktı.

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