23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient 1-1 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG Lorient engeline takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lorient deplasmanına konuk oldu. Mücadele Monconduit ve Icardi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lorient deplasmanına konuk oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Lorient 40. dakikada 1-0 öne geçerken, PSG'de bu gole 90. dakikada Icardi karşılık verdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, 81. dakikada ve 85. dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından PSG, ligin ilk yarısını 46 puanla tamamladı. 7 hafta sonra puan alan ve PSG'ye çelme takan Lorient ise 16 puana yükseldi.

Paris Saint-Germain ligin ikinci yarısındaki ilk maçta Lyon ile karşılaşacak. Lorient ise Lille deplasmanına konuk olacak.

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