07 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya La Liga devi Atletico Madrid'de Joao Felix ile yollar ayrılıyor!

Atletico Madrid’de Joao Felix ile yollar ayılıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

İspanya La Liga devlerinden Atletico Madrid'in yıldız oyuncularından Joao Felix'in geleceği merak konusu. İspanyol basını, Diego Simeone'nin Portekizli yıldızı takımda düşünmediği ve bu sebeple yolların ayıralacağını ifade etti.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre teknik direktör Diego Simeone'nin oyun sistemine uymayan ve yeteneklerini göstermekte zorlanan Joao Felix, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Ancak Joao Felix'in bu düşüncesine karşı Atletico Madrid'in oyuncuyu takımdan göndermek gibi bir planı bulunmuyor.

2019 yılında rekor bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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