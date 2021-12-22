23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

R. Madrid Benzema’yla güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazanarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Maçı Real Madrid 4. ve 7. dakikalarda Karim Benzema'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Athletic Bilbao'nun tek golü ise 10. dakikada Sancet'ten geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 46'ya yükselterek liderliğini garantiye aldı.

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