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DÜNYADAN FUTBOL

Serie A'da Hakan Çalhanoğlu Kasım ayının oyuncusu seçildi!

Hakan Kasım ayının oyuncusu seçildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ligde Kasım ayının oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Kasım ayının oyuncusu seçildi.

27 yaşındaki milli yıldızımız, geçtiğimiz günlerde Roma maçında kornerden gol kaydetmişti.

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