09 Aralık 2021, Perşembe
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Serie A'da Hakan Çalhanoğlu Kasım ayının oyuncusu seçildi!
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ligde Kasım ayının oyuncusu seçildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Kasım ayının oyuncusu seçildi.
27 yaşındaki milli yıldızımız, geçtiğimiz günlerde Roma maçında kornerden gol kaydetmişti.
Il #POTM @EASPORTSFIFA di novembre 🥁— Lega Serie A (@SerieA) December 7, 2021
✨ @hakanc10 ✨@EA_FIFA_Italia #FIFA22 pic.twitter.com/H5uEgv6K7g
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