23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 3-3 Leicester City (Penaltılar: 5-4) (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool penaltılarla turladı! Çağlar’lı Leicester kupaya veda etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya geldi. 90 dakikası 3-3 biten maçta Liverpool, penaltılar sonucunda tura uzanan taraf oldu.

Leicester City, İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Liverpool'a konuk oldu. Müsabaka, 90 dakikada 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, penaltılarda Liverpool turladı.

90 dakika içinde golleri Liverpool adına Chamberlain 19', Jota 68', Minamino 90' kaydetti. Leicester'da ise 9' 13' Vardy, 33' Maddison kaydetti.

Penaltılarda Liverpool, rakibini 5-4 mağlup etti.

Bu sonuçla Liverpool turladı.

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