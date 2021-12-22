23 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 1-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakan’lı Inter doludizgin!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Inter evinde Torino'yu konuk etti. Ev sahibi takım, rakibini Denzel Dumfries'in tek golüyle 1-0 mağlup etti. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Inter ile Torino kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 30. dakikada Denzel Dumfries'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN 69 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 46'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Torino ise 25 puanda kaldı.

Serie A'nın 20. haftasında Inter, 6 Ocak Perşembe günü TSİ 14.30'da Bologna deplasmanına konuk olacak. Torino ise aynı gün TSİ 18.30'da deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.

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