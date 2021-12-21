Sevilla 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga'nın 18. haftasında Sevilla, evinde Xavi ile çıkışa geçen Barcelona'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımın golünü Papu Gomez, Katalan ekibinin golünü ise Aroujo kaydetti.

La Liga'nın 18. haftasında Sevilla, evinde Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla'nın golü 32'de Papu Gomez'den geldi. Barcelona ise 45'te Aroujo ile bu gole cevap verdi.

SEVILLA KIZARDI

Öte yandan ev sahibi Sevilla'da Kounde, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Sevilla, 38 puanla 2. sırada yer aldı. Barcelona ise 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

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