22 Aralık 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juve hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Torino ekibinin gollerini 40. dakikasında Moise Kean ve 56. dakikada Bernardeschi kaydetti.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak bir hafta aranın ardından galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus, ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü devam ettiren siyah beyazlı takım, 56. dakikada Bernardeschi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen Juventus 3 puanı almış oldu.

Bu sonucun ardından Juventus 34 puana yükseldi ve puan kaybeden 4. Atalanta ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Serie A'da zor günler geçiren Cagliari ise 10 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.
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