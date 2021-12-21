21 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli'de Lorenzo Insigne'nin corona virüsüne yakalandı

Napoli’ye corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.
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