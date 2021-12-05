05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'dan korner itirafı!

Hakan Çalhanoğlu’dan korner itirafı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının deplasmanda Roma ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta kornerden fileleri havalandırmıştı. Yıldız futbolcu, mücadele sonrası yaptığı açıklamada kornerden attığı golü bir süredir çalıştığını belirtti.

Serie A'da Inter'in deplasmanda Roma ile karşılaştığı maçta kornerden gol atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Hakan, Inter'de yükselen performansıyla ilgili ise "Takım için elimden gelenini en iyisini yapıyorum, gerisi sonuç olarak dönecektir." ifadelerini kullandı.

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