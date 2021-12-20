20 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'den Zidane açıklaması!

PSG’den Zidane açıklaması! Yeni teknik direktör...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, teknik direktör konusu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Leonardo, "Zinedine Zidane ya da başka bir hocayla hiçbir zaman iletişime geçmedik" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürülen Zinedine Zidane ile ilgli açıklama yaptı.

Leonardo, "Zinedine Zidane ya da başka bir hocayla hiçbir zaman iletişime geçmedik" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİK"

Takımın teknik direktörünün Mauricio Pochettino olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbol adamı, "Pocchettino gelmeden önce dahi Zidane ile hiçbir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuştu.
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