18 Aralık 2021, Cumartesi
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Bologna 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Bologna ile kozlarını paylaştı. Mücadele, Juventus'un 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Bologna deplasmanına çıktı. Müsabaka, Juve'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın golleri Juve adına 6' Morata, 69' Cuadrado'dan geldi.
Bu sonuçla Juventus, 31 puanla 6. sırada yer aldı. Bologna ise 24 puanla 10. sırada kendine yer buldu.
Juventus, gelecek hafta evinde Cagliari'yi ağırlayacak.
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