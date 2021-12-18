18 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 0-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Bologna ile kozlarını paylaştı. Mücadele, Juventus'un 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Bologna deplasmanına çıktı. Müsabaka, Juve'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Juve adına 6' Morata, 69' Cuadrado'dan geldi.

Bu sonuçla Juventus, 31 puanla 6. sırada yer aldı. Bologna ise 24 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Juventus, gelecek hafta evinde Cagliari'yi ağırlayacak.

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