18 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 3-2 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barça son anlarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

İspanya Ligi'nin 18. haftasında Barcelona, sahasında Elche ile karşılaştı. 5 gol çıkan zorlu mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Barcelona oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-2 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında rakibine karşı rahat bir üstünlük kuran Barcelona, Ferran Jutgla (Dk. 16) ve Pablo Martin Gavira'nın (Dk. 19) golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarı 62. dakikada Tete Morente ve 63. dakikada Pere Milla'nın golleriyle skora eşitliği getiren Elche, bu skoru koruyamadı.

Katalan ekibi 85. dakikada Nicolas Gonzalez Iglesias ile tekrar öne geçerek, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavililerin tüm gollerini alt yapıdan gelen genç futbolcuların atması dikkati çekti.

Barcelona son 4 maçlık (2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Boca Juniors ile dostluk maçı) galibiyet hasretine Elche ile son verdi.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Barcelona, bir maç eksiğiyle 27 puanla 7. sırada yer alıyor.

Elche ise 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

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