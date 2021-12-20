İngiltere Premier Lig'de 90 corona virüsü vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan corona virüsü (Covid-19) testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.

Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

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