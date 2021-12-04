05 Aralık 2021, Pazar
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Lille 2-1 Troyes (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille sahasında kazandı
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes'i Jonathan David ve Jimmy Giraudon'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de çıktıkları mücadelede 90 dakika sahada kalırken; Yusuf Yazıcı 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada David ve 85. dakikada Giraudon (k.k.) kaydetti. Troyes'in golü ise 6. dakikada Dingome'den geldi.
Lille bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Troyes ise 16 puanla 15. sırada kaldı.
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