19 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tottenham ile Liverpool yenişemedi!

Tottenham ile Liverpool yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı 2-2 tamamlandı.

Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, puan tablosunun 2. sırasındaki Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool, puanını 41'e, 3 maç eksiği bulunan Tottenham ise 26'ya çıkardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
M. City liderliğini sürdürdü! M. City liderliğini sürdürdü!
Sevilla Atletico’yu devirdi! Sevilla Atletico'yu devirdi!
Hakan Çalhanoğlu Avrupa’da zirvede! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da zirvede!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör