20 Aralık 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) Eljif Elmas attı Napoli Milan'ı devirdi!

Eljif Elmas attı Napoli Milan’ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede konuk takım Napoli, Eljif Elmas'ın attığı golle 1-0 galip geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da 18. hafta karşılaşmasında Milan, evinde Napoli ile kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Napoli oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 5. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas attı.

Bu sonuçla Napoli 39 puanla 2. sıraya yükselirken, Milan ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.

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