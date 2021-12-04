05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İsveç'te şampiyon Malmö

İsveç’te şampiyon Malmö
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2021

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö, şampiyon oldu. Ligin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö, sezonu 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Ligde son iki sırayı alan Örebro ve Östersunds takımları 2. Lige düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hakan Çalhanoğlu’dan korner itirafı! Hakan Çalhanoğlu'dan korner itirafı!
City Watford’u 3 golle geçti City Watford'u 3 golle geçti
Merih’ten muhteşem gol! Dev maçta kazanan Atalanta Merih'ten muhteşem gol! Dev maçta kazanan Atalanta
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör