Real Madrid 0-0 Cadiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | R. Madrid Cadiz'e takıldı!
İspanya La Liga'nın 18. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid sahasında Cadiz'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte eflatun-beyazlılar 7 maç sonra puan kaybetti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde kalma mücadelesi veren Cadiz'e karşı etkili bir futbol ortaya koyamayan Real Madrid, La Liga'da 7 maç sonra puan kaybı yaşadı.
Eflatun beyazlı ekip, son olarak 27 Ekim'de Osasuna ile golsüz berabere kalarak puan kaybetmişti.
La Liga'da 43 puanla liderlik koltuğundaki yerini koruyan Real Madrid'i, bir maç eksiği ve 37 puanla Sevilla izliyor.
Cadiz ise 14 puanla 19. sırada yer alıyor.
Diğer yandan sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 90+3'te attığı golle mağlup eden, Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, ligde 2. haftadan beri bulunduğu düşme hattından ilk defa çıkarak, 15 puanla 16'ncılığa yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi