19 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 0-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City liderliğini sürdürdü!

M. City liderliğini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 4-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.

Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.

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