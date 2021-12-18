Leeds United 1-4 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal deplasmanda farka koştu!
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Leeds United ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. ve 28. dakikalarda Gabriel Martinelli, 42'de Saka ve 84. dakikada Smith Rowe kaydetti. Leeds'in tek golü 75. dakikada penaltıdan Raphinha'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal 32 puana yükseldi. Leeds United'ın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken 16 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Leeds United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Arsenal ise Norwich City deplasmanında sahne alacak.
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