04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Liverpool uzatmalarda kazandı

Liverpool uzatmalarda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, Wolverhampton'a konuk oldu. Kırmızılar, rakibini 90+4. dakikada Divock Origi'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in 15. haftasında Wolverhampton ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Merseyside ekibi, rakibini 90+4. dakikada Divock Origi'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Liverpool bu sonuçla puanını 34'e çıkararak liderliğe yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Wolverhampton ise 22 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Aston Villa'yı ağırlayacak. Wolverhampton ise aynı gün TSİ 15.30'da Manchester City deplasmanına konuk olacak.

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