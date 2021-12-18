Sevilla 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sevilla Atletico'yu devirdi!

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-1 kazandı ve 3 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.

İspanya La Liga'da gecenin en önemli maçlarından biri, Roman Sanchez Pizjuan'da oynandı. Sevilla, Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla devirdi.

Sevilla'nın golleri 7. dakikada Rakitic, 88'de Ocampos'tan geldi. Atletico'nun tek golü 33'te Felipe ile geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 37 puanla 2. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 29 puanla 5. sırada yer aldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ