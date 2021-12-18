19 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 2-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sevilla Atletico'yu devirdi!

Sevilla Atletico’yu devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-1 kazandı ve 3 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.

İspanya La Liga'da gecenin en önemli maçlarından biri, Roman Sanchez Pizjuan'da oynandı. Sevilla, Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla devirdi.

Sevilla'nın golleri 7. dakikada Rakitic, 88'de Ocampos'tan geldi. Atletico'nun tek golü 33'te Felipe ile geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 37 puanla 2. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 29 puanla 5. sırada yer aldı.

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