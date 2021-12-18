Atalanta 1-4 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Roma Atalanta'nın serisine son verdi!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Roma karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1'lik skorla kazandı. Bu yenilgiyle birlikte ev sahibi 10 maç aradan sonra kaybetti.

İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1. ve 82. dakikalarda Tammy Abraham, 27'de Zaniolo ve 72. dakikada Smalling kaydetti. Atalanta'nın tek golü ise 45+1. dakikada Cristante'den (k.k) geldi. Ayrıca Atalanta'nın 68. dakikada Zapata ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Jose Mourinho'nun öğrencileri 31 puana yükseldi. Atalanta ise 10 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı ve 37 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında Atalanta deplasmanda Genoa'yla karşılaşacak. Roma ise Sampdoria'yı konuk edecek.

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