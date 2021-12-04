04 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 0-1 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça’ya evinde şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Betis, 79. dakikada Juanmi'nin golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Betis'in galibiyet golünü 79. dakikada Juanmi attı.

Katalan ekibinde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Paez Gavira 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Barcelona'nın başında 4. maçı çıkan teknik direktör Xavi Hernandez ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 23 puanla 7. sırada kalırken, Real Betis 30 puanla 3. sırada bulunuyor.

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