Inter'de Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da zirveye oturdu!
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Kasım ayında Avrupa'nın en iyisi oldu. İşte detaylar...
Serie A devi Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu golleri ve asistleriyle büyülüyor.
Son olarak Inter'in deplasmanda 5-0 kazandığı Salernitana maçında 2 asist yapan Çalhanoğlu önemli bir istatistiğe imza attı.
Sky Italia'ya göre Çalhanoğlu, Kasım ayının başından bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skora katkı sağlayan oyuncu oldu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte 5 gol atıp 5 asist yaptı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST EDİYOR
Hakan Çalhanoğlu performansıyla sayıları alt üst etmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 6 gol ve 6 asist yapan iki oyuncudan biri. Diğer futbolcu ise Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet.
Çalhanoğlu ayrıca Salernitana maçında kornerden yaptığı asistten sonra bu sezon duran toptan beşinci asistine ulaştı ve bu konuda zirvede yer alıyor.
Sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da 16 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı ve 13 gole doğrudan katkı sağladı.
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