18 Aralık 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'de Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da zirveye oturdu!

Hakan Çalhanoğlu Avrupa’da zirvede!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Kasım ayında Avrupa'nın en iyisi oldu. İşte detaylar...

Serie A devi Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu golleri ve asistleriyle büyülüyor.

Son olarak Inter'in deplasmanda 5-0 kazandığı Salernitana maçında 2 asist yapan Çalhanoğlu önemli bir istatistiğe imza attı.

Sky Italia'ya göre Çalhanoğlu, Kasım ayının başından bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skora katkı sağlayan oyuncu oldu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte 5 gol atıp 5 asist yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu performansıyla sayıları alt üst etmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 6 gol ve 6 asist yapan iki oyuncudan biri. Diğer futbolcu ise Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet.

Çalhanoğlu ayrıca Salernitana maçında kornerden yaptığı asistten sonra bu sezon duran toptan beşinci asistine ulaştı ve bu konuda zirvede yer alıyor.

Sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da 16 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı ve 13 gole doğrudan katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barça son anlarda güldü! Barça son anlarda güldü!
Juventus deplasmanda galip! Juventus deplasmanda galip!
Arsenal deplasmanda farka koştu! Arsenal deplasmanda farka koştu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör