Hertha Berlin 3-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan H. Berlin!
Almanya Bundesliga'nın 17. hafta karşılaşmasında Hertha Berlin sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'e 3-2 yenildi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında Olimpiyat Stadı'nda teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hertha Berlin'e konuk oldu.
Sarı-siyahlılar, 31. dakikada Julian Brandt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hertha Berlin, 51. dakikada Ishak Belfodil, 57. ve 69. dakikalarda Marco Richter ile bulduğu 3 golle skoru 3-1 yaptı.
Borussia Dortmund, karşılaşmanın son bölümünde rakip üzerine baskıyı artırarak 83. dakikada Steffen Tigges'in topu filelere göndermesiyle durumu 3-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Hertha Berlin'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Ligde 34 puanda kalan Borussia Dortmund, sezonun ilk yarısını lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.
Puanını 21'e çıkaran Hertha Berlin, 11. sırada yer alıyor.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılamalarda Arminia Bielefeld deplasmanda Leipzig'i 2-0, Einracht Frankfurt sahasında Mainz 05'i 1-0 ve Union Berlin deplasmanda Bochum'u 1-0 yendi. Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach maçı 1-1, Greuther Fürth-Augsburg karşılaşması da 0-0 berabere sonuçlandı.
Bundesliga'da 19 Aralık Pazar günü Freiburg-Bayer Levkerusen ve Köln-Stuttgart karşılaşmaları oynanacak.
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