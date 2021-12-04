05 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 2-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Der Klassiker’de kazanan Bayern!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayern Münih, Lewandowski (2) ve Coman'ın golleriyle 3-2 kazandı. Dortmund'un golleri ise Brandt ve Haaland'dan geldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun son maçında 7 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 14. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund 5. dakikada Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gole 9. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Yüksek tempoda oynanan maçın ilk yarısı 44. dakikada Kinglsely Coman'ın attığı golle Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip Erling Haaland'ın 47. dakikada topu ağlara göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.

Mats Hummels'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, Lewandowski'nin 77. dakikada penaltı atışını gole çevirmesiyle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise lider Bayern Münih'in 4 puan arkasında 30 puanda kaldı.

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