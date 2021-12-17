Salernitana 0-5 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist!
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'yı Perisic, Dumfries, Sanchez, Martinez ve Gagliardini'nin golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Serie A'nın 18. haftasında Salernitana ile Inter, Arechi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Milano ekibi, rakibini 11. dakikada Ivan Perisic, 33. dakikada Denzel Dumfries, 51. dakikada Alexis Sanchez, 77. dakikada Lautaro Martinez ve 87. dakikada Roberto Gagliardini'nin attığı gollerle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
HAKAN'DAN 2 ASİST!
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve yaptığı 2 asistle maça damga vurdu.
Inter bu sonuçla puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Salernitana ise son sırada kaldı.
Serie A'nın 19. haftasında Inter, 22 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da Torino'yu ağırlayacak. Salernitana ise 21 Aralık Salı günü TSİ 20.30'da Udinese deplasmanına konuk olacak.
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