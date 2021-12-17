18 Aralık 2021, Cumartesi
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Bayern Münih 4-0 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Ligi'nin 17. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri, Thomas Müller, Upamecano, Leroy Sane ve Robert Lewandowski kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Ligi'nin 17. haftasında Bayern Münih, evinde Wolfsburg'u ağırladı.
Ev sahibi takım, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri, 7.dakikada Thomas Müller, 57. dakikada Upamecano, 59. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu skorla Bayern Münih, 43 puanla liderliğini sürdürürken, Wolfsburg ise 20 puanla 12. sırada kaldı.
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