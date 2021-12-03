Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles Manchester United'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Galatasaray forması giyen Alex Telles, Manchester United'dan ayrılıyor. The Sun'da yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncunun yeni rotası İtalya olabilir. Yıldız futbolcuya, Milan ve Inter takımları ilgi duyuyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Alex Telles, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve sadece 2 maçta görev alan Alex Telles, takımdan ayrılmak istiyor.

2 TALİBİ VAR

Öte yandan Alex Telles'e, Milan ve Inter'in talip olduğu ifade ediliyor. İki İtalyan devinin ocak ayında kiralama teklifi yapacağı ancak bunun United tarafından reddedileceği, bunun yerine gelecek yaz yapılacak bonservisli transfer teklifinin kayda alınacağı bilgisina yer verildi.







DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ