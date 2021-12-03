03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles Manchester United'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Alex Telles MANU’dan ayrılıyor! 2 talip...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Galatasaray forması giyen Alex Telles, Manchester United'dan ayrılıyor. The Sun'da yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncunun yeni rotası İtalya olabilir. Yıldız futbolcuya, Milan ve Inter takımları ilgi duyuyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Alex Telles, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve sadece 2 maçta görev alan Alex Telles, takımdan ayrılmak istiyor.

2 TALİBİ VAR
Öte yandan Alex Telles'e, Milan ve Inter'in talip olduğu ifade ediliyor. İki İtalyan devinin ocak ayında kiralama teklifi yapacağı ancak bunun United tarafından reddedileceği, bunun yerine gelecek yaz yapılacak bonservisli transfer teklifinin kayda alınacağı bilgisina yer verildi.



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