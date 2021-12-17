17 Aralık 2021, Cuma
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Inter Christian Eriksen'in sözleşmesini feshetti!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, EURO 2020'de rahatsızlık yaşayan ve futbol sahalarına geri dönemeyen Christian Eriksen ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
İtalya Serie A takımlarından Inter, Christian Eriksen'le yollarını ayırdığını duyurdu. EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutan Danimarkalı yıldızın kalbine pil takılmıştı.
İtalya'da futbol oynamasına müsaade edilmeyen Eriksen, kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başarılı orta saha bir süredir ülkesinin takımlarından Odense Boldklub'te bireysel idmanlarını sürdürüyordu.
🚨 | COMUNICATO @ChrisEriksen8 👇https://t.co/aOIocCWogp— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021
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