17 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de Romelu Lukaku Covid-19'a yakalandı!

Lukaku Covid-19’a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku'nun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku corona virüsüne yakalandı.

Premier Lig'de vakalar artıyor. Son olarak Belçikalı golcü Lukaku'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Birkaç gün izolasyonda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de Callum Hodson-Odoi, Timo Werner ve Ben Chilwell'in de corona virüsü testleri de pozitif çıkmıştı.

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