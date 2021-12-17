17 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Edinson Cavani bombası! Barcelona...

Cavani bombası! Dünya devi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan Edison Cavani'nin Barcelona'ya transfer olmak istediği iddia edildi. Sergio Agüero'nun futbolu bırakması, Luuk de Jong'un da yetersiz performansı nedeniyle Barcelona'nın da 34 yaşındaki isimle temasa geçtiği belirtildi.

Sakatlıkların da etkisiyle Manchester United kariyeri pek iyi geçmeye Edison Cavani'nin, Barcelona'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

TyC Sports'ta yer alan haberlere göre; Boca Juniors'tan da teklif alan Uruguaylı golcünün bu teklifi Barcelona'yı istemesi nedeniyle reddettiği aktarıldı.

BARCELONA TEMASA GEÇTİ

Sergio Agüero'nun futbolu bırakması, Luuk de Jong'un da yetersiz performansı nedeniyle Barcelona'nın da 34 yaşındaki isimle temasa geçtiği belirtildi.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Öte yandan Cavani'nin menajeri ise oyuncusunun geleceğine ilişkin, "Güney Amerika'ya dönüşle ilgili biraz beklememiz gerekiyor. Önümüze çıkacak fırsatları değerlendireceğiz. Eğer Brezilya'dan iyi bir takım, iyi bir projeyle gelirse, tabii ki dinleriz. Ben, gelen her teklifi Cavani'ye söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcünün Manchester United ile olan sözleşmesi ise Haziran 2022'de sona eriyor.
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