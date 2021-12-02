02 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Thomas Müller: Ballon d'Or'u Lewandowski hak ediyordu!

Thomas Müller: Ballon d’Or’u Lewandowski hak ediyordu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih'in hücum oyuncusu Thomas Müller, Ballon d'Or için konuştu. Lewandowski'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Müller, "Bayern Münih taraftarları, Almanlar ve Polonyalılar için bu tören kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Lewandowski, Ballon d'Or'u hak ediyordu ancak buna şaşırmadım. Aynısı 2013'te Franck Ribery'e de yaptılar." dedi.

Bayern Münih'in hücum oyuncusu Thomas Müller, takım arkadaşı Lewandowski ve Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

Lewandowski'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Müller, "Bayern Münih taraftarları, Almanlar ve Polonyalılar için bu tören kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Lewandowski, Ballon d'Or'u hak ediyordu ancak buna şaşırmadım. Aynısı 2013'te Franck Ribery'e de yaptılar." dedi.

Daha çok başarıya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Alman futbolcu, "Bundesliga'da harika oyuncular var ama görünüşe göre dünya çapında öne çıkmak için daha fazla uluslararası başarıya ihtiyaç var. Benim için büyük bir motivasyon. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız ve buna önümüzdeki Barcelona maçıyla başlayacağız." diye konuştu.
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