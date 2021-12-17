17 Aralık 2021, Cuma
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Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Satın alma opsiyonu...
Yaz transfer döneminde Barcelona'nın Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Katalan devinden ayrılıyor. 10 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 18 yaşındaki yıldızın, bu opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. İşte detaylar...
18 yaşındaki Yusuf Demir, geçtiğimiz yaz ayında 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile beraber kiralık olarak Barcelona'ya gelmişti.
Sport'un verdiği habere göre Barcelona, Yusuf Demir için opisyonu kullanmayacak ve istediği kulüplerle görüşmesine izin verecek.
Habere göre Bundesliga ekipleri Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Yusuf Demir ile yakından ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Yusuf, Barça formasını ligde 6 maçta terletti.
Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etmiş ve Mart 2021'de davet almıştı.
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