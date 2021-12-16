17 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 1-1 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea ile Everton yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea ile Everton kozlarını paylaştı. İki takım, Mason Mount ve Jarrad Branthwaite'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea ile Everton, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Chelsea'nin golü 70. dakikada Mason Mount'tan gelirken, Everton'ın golünü 74. dakikada Jarrad Branthwaite kaydetti.

Chelsea bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti. Everton ise puanını 19'a çıkardı.

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